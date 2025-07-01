مرشح عن تيار الحكيم عضواً لمجلس ذي قار بدلاً عن الركابي (وثيقة)

شفق نيوز – ذي قار

قرر مجلس المفوضين، اختيار (ناصر محسن بدر) مرشح (تحالف قوى الدولة/تيار الحكمة - بزعامة عمار الحكيم)، بديلاً عن عمار الركابي في عضوية مجلس محافظة ذي قار.

وأظهرت وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، أن قرار مجلس المفوضين جاء لحصول (ناصر محسن بدر) على 2462 صوتاً في الانتخابات المحلية الماضية وهو المرشح البديل الأول عن عمار الركابي.

وكان مجلس محافظة ذي قار صوت بالأغلبية المطلقة على إنهاء عضوية عضو المجلس عمار الركابي بسبب الغياب، أثناء انعقاد جلسته الماضية.

وكانت محكمة جنايات ذي قار، قد أصدرت الشهر الماضي، حكماً على عضو مجلس محافظة ذي قار عمار الركابي بالسجن ثلاث سنوات غيابياً بعد إدانته في قضية ابتزاز إلكتروني ضد رئيس الحكومة المحلية الحالي مرتضى الابراهيمي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحكمة ذاتها أصدرت أمراً بالإفراج عن رئيس الحكومة المحلية السابق وعضو مجلس المحافظة الحالي محمد هادي في واقعة الابتزاز الالكتروني الشهيرة ذاتها.

وألقت السلطات الامنية في نهاية العام 2024 القبض على المحافظ السابق لذي قار محمد الغزي بتهمة "الابتزاز الإلكتروني".

وكان مصدر أمني قد افاد، مطلع العام 2025، بالإفراج عن فتاتين بقضية شبكة ابتزاز محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، ضمن إجراءات العفو العام.