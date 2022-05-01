سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مرجع شيعي يعلن غداً الاثنين اول ايام عيد الفطر

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-01T17:26:02+0000
مرجع شيعي يعلن غداً الاثنين اول ايام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلن مكتب المرجع الشيعي الخالصي، أن يوم غد الاثنين هو أول ايام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وقال مكتب الخالصي في بيان حول ثبوت غرة شهر شوال، ورد الى وكالة شفق نيوز، "نظراً لثبوت غرة شهر شوال المظفر، في مساء اليوم الاحد (29 من شهر رمضان)، الموافق (1 أيار 2022)، يعلن مكتب الإمام الخالصي ان يوم غد الاثنين، (2 أيار 2022)، هو أول ايام شهر شوال المظفر لهذه السنة 1443هـ".

وأضاف البيان، "ينبغي الالتفات إلى الالتزام بالتكبيرات بعد أربع صلوات من ليلة العيد (المغرب والعشاء من ليلة العيد وصلاة الفجر وتنتهي بصلاة العيد)، كما يجب المبادرة إلى إخراج زكاة الفطرة في هذه الليلة، وهي بمقدار صاع من الطعام بما يعادل (ثلاث كيلوات) من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويمكن إخراجها نقداً".

 وأمس السبت، أعلن الوقف السني في العراق، أن يوم غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

related

العراق يسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا بلغ 2968 إصابة اليوم

Date: 2020-07-29 13:20:47
العراق يسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا بلغ 2968 إصابة اليوم

كورونا في العراق.. 3441 إصابة جديدة و 2439 حالة شفاء اليوم

Date: 2020-08-12 12:34:47
كورونا في العراق.. 3441 إصابة جديدة و 2439 حالة شفاء اليوم

حادث مروع ينهي حياة ثلاثة أشخاص جنوبي العراق

Date: 2022-03-13 22:09:45
حادث مروع ينهي حياة ثلاثة أشخاص جنوبي العراق

رصافة بغداد تسجل حالة وفاة و3 إصابات جديدة بكورونا

Date: 2020-03-28 15:06:04
رصافة بغداد تسجل حالة وفاة و3 إصابات جديدة بكورونا

المرور تصدر تنويهاً جديداً بشأن إجازات السوق

Date: 2021-11-09 10:48:16
المرور تصدر تنويهاً جديداً بشأن إجازات السوق

سانا: مصرع 22 بينهم عراقيون في حادث سير مروّع بسوريا

Date: 2020-03-07 21:57:22
سانا: مصرع 22 بينهم عراقيون في حادث سير مروّع بسوريا

النزاهة تكشف تفاصيل عمليات ضبط بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من 400 مليار دينار

Date: 2019-12-08 08:50:39
النزاهة تكشف تفاصيل عمليات ضبط بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من 400 مليار دينار

اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-02-22 15:35:44
اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين