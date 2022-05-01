مرجع شيعي يعلن غداً الاثنين اول ايام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلن مكتب المرجع الشيعي الخالصي، أن يوم غد الاثنين هو أول ايام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وقال مكتب الخالصي في بيان حول ثبوت غرة شهر شوال، ورد الى وكالة شفق نيوز، "نظراً لثبوت غرة شهر شوال المظفر، في مساء اليوم الاحد (29 من شهر رمضان)، الموافق (1 أيار 2022)، يعلن مكتب الإمام الخالصي ان يوم غد الاثنين، (2 أيار 2022)، هو أول ايام شهر شوال المظفر لهذه السنة 1443هـ".

وأضاف البيان، "ينبغي الالتفات إلى الالتزام بالتكبيرات بعد أربع صلوات من ليلة العيد (المغرب والعشاء من ليلة العيد وصلاة الفجر وتنتهي بصلاة العيد)، كما يجب المبادرة إلى إخراج زكاة الفطرة في هذه الليلة، وهي بمقدار صاع من الطعام بما يعادل (ثلاث كيلوات) من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويمكن إخراجها نقداً".

وأمس السبت، أعلن الوقف السني في العراق، أن يوم غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.