مرتفع من "البحر المتوسط" ينذر العراقيين بـ"سرطان أصفر" لثلاثة أيام

شفق نيوز / أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، تقريره الخاص بالحالة الجوية والغبارية التي سيشهدها العراق، خلال الأيام المقبلة، نتيجة تأثره بامتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي، حيدر حبيب، إن "البلاد ستتأثر اعتبارًا من مساء غد الثلاثاء، بتقدم كتل هوائية معتدلة وجافة مرافقة للمرتفع الجوي القادم من البحر المتوسط، مسببة طقسًا مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في أماكن عدة من البلاد، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة من (30-40) كم /س تؤدي إلى تردي الرؤية الافقية الى دون 1000م".

وأضاف حبيب، أن "الطقس سوف يكون بعد ظهر يوم الثلاثاء فرصة لحدوث عواصف ترابية متوسطة الى شديدة في مناطق (تكريت، بيجي، عنه) ثم تتحرك تدريجيا لتؤثر على مناطق في (كركوك، الموصل، أربيل، ديالى)".

وأشار إلى أن "صباح يوم الأربعاء المقبل، سوف تؤثر العاصفة الترابية على عدد من مناطق البلاد ومنها (العاصمة بغداد، الرمادي، كربلاء، تكريت، الحلة)، ومساءً تتحرك باتجاه المناطق الجنوبية لتشمل (الناصرية، السماوه، العمارة، البصرة)".

ومن المتوقع أن تزول العواصف الترابية تدريجيًا صباح يوم الخميس، ويطرأ انخفاضاً تدريجياً على درجات الحرارة بحدود (5-8) درجة مئوية، ابتداءً من يوم الثلاثاء، وتستمر حالة عدم استقرار الجو ليومي الأربعاء والخميس، لتعود درجات الحرارة بعدها للارتفاع تدريجياً.