مرتفع إفريقي وراء تراجع الرطوبة وأمطار خفيفة تضرب العراق

شفق نيوز/ نوه خبير الأرصاد الجوية، صادق عطية، يوم الخميس، إلى أسباب انخفاض الرطوبة في البلاد، والتي من شأنها أن تؤثر على كمية المتساقطات، فيما لفت إلى استمرار حالة تساقط أمطار خفيفة في معظم مدن العراق.

وأوضح عطية، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أن "الضعف الواضح في كميات الرطوبة في طبقات الجو، ناتج عن ضعف في دعم المنخفض السطحي للتبريد في الأعلى، بسبب سيطرة مرتفع جوي من إفريقيا هو المرتفع الجوي شبه المداري"، لافتاً إلى أن "السحب تحتاج لمزيد من الرطوبة لتشكل قطرات وفيرة يصعب على الهواء حملها، لذلك هناك ندرة في كميات الأمطار الهاطلة في جنوب ووسط البلاد".

وأضاف: "لكن ما تزال الحالة الجوية مستمرة في تأثيراتها منذ صباح اليوم في أغلب مدن البلاد، وكذلك منذ أيام عدة في مدن إقليم كوردستان"، مرجحاً "تساقط كميات أمطار ما بين خفيفة الى معتدلة تشمل مدن الفرات الأوسط وشرق الأنبار وواسط وصلاح الدين وجنوب الموصل وجنوب ديالى ومناطق متفرقة من ميسان وشمال البصرة، خلال هذه الليلة، وباقي المناطق إما قطرات أو هطول خفيف متفرق لا تشمل دهوك وأربيل ونينوى وصلاح الدين حسب التوقعات".

وأشار عطية، إلى أن "فرص الأمطار ستبدأ بالضعف والتلاشي اعتباراً من ساعات صباح الجمعة، في المدن كافة، باستثناء السليمانية وديالى وبعض مناطق شرق الأنبار وصلاح الدين وأربيل وكركوك، وتنتهي خلال النهار مع بقاء فرص بعض التكونات الممطرة على سفوح الجبال التي تتأثر أيضاً بهطول ثلجي، ربما يصل المناطق المنخفضة في مركز مدينة السليمانية بسبب انخفاض درجات الحرارة الجمعة ليلاً وصباح السبت".

وتوقع الخبير الجوي، أن تندفع موجة جديدة من الأمطار وحالة جوية أخرى ابتداء من مساء السبت، نحو نينوى ومدن إقليم كوردستان وصلاح الدين وكركوك، وتستمر درجات الحرارة في تفاوت ما بين انخفاض وارتفاع خلال الأيام المقبلة خلال النهار.

وخلص عطية، إلى القول: "سنشهد انخفاضا واضحاً اعتباراً من يوم السبت في المدن كافة خلال الليل والصباح، ومدن الشمال هي الأكثر تأثراً بهذا الانخفاض تتبعها غرب البلاد ومدن الوسط".