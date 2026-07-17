مرتبط بالإيدز.. "عكال" يثير ضجة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أمر مدير عام دائرة صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، يوم الجمعة، بإزالة الملصقات الخاصة بالتوعية من مركز الإيدز، والتي أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن هذه الملصقات أُعدّت بإشراف وزارة الصحة العراقية وطُبعت في المطابع الخاصة بالوزارة، مؤكداً أنها ليست من إنتاج أو طباعة دائرة صحة كركوك.

وأثير الجدل في كركوك حول هذه الملصقات، لما تحويه من صورة تمثل رجلا يرتدي الزي العربي وامرأة أيضا ترتدي العباءة (في إشارة إلى الزي الخليجي)، في الصور التوضيحية الخاصة بالتوعية من مرض الإيدز.

وأضاف أن هذه الملصقات معتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية، وأن تصاميمها من حيث الشكل مماثلة لما هو معمول به في وزارات الصحة بدول الخليج العربي، مبيناً أن دائرة صحة كركوك لم تتولَّ إعدادها أو الإشراف على طباعتها.

وأوضح رشيد أن إصدار هذه الملصقات متوقف منذ عام 2024، مشيراً إلى أن توجيهاً صدر بإزالتها بعد الجدل الذي أثير بشأنها على منصات التواصل الاجتماعي.