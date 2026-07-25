مرتبطة بملفات فساد.. ضبط 163 مركبة مهربة خلال 45 يوماً في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن قائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي، يوم السبت، ضبط 163 عجلة تحمل مواد مهربة دون دفع الأجور الكمركية.

وقال بداي، لوكالة شفق نيوز، إن المركبات كانت تسلك طرقاً غير رسمية ومعدة للتهريب وتحمل مواد مختلفة، وتم تسليمها إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن ذلك تحقق خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً منذ استلامهم المهام، ضمن حملة مكافحة الفساد والتهريب في المحافظة.

وبيّن قائد العمليات أن السيطرات الرئيسية في (درمان وجيمن) شمال كركوك تقع ضمن مسؤولية هيئة المنافذ وجهاز الأمن الوطني، إلى جانب تواجد كافة الوكالات الأمنية التي تعمل كلٌ باختصاصه.

وحول مقطع الفيديو الذي عرضه النائب عثمان الشيباني، خلال جلسة مجلس النواب، أوضح بداي أنه يتعلق بالفترة السابقة قبل تسلمه مهام قيادة العمليات، مشيراً إلى أن الموضوع يخص قضايا فساد تورط بها ضباط من قيادة شرطة كركوك.

وتابع: "تم توقيفهم وإحالتهم للتحقيق، واعترفوا باستغلال مناصبهم للتهريب عبر السيطرات الرئيسية في درمان وجيمن".