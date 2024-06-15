مربو الأغنام في بغداد يشكون من السيطرات: ارتفاع أسعار اللحوم بسببها

شفق نيوز/ عزا أصحاب ومربو الأغنام في منطقة النهروان شرقي العاصمة بغداد، ارتفاع أسعار اللحوم، إلى تدخل السيطرات الأمنية التي لا تسمح بعبور العجلات المحملة بتلك الحيوانات إلا بعد دفع "أموال" مقابل ما يعرف بـ"مناداة" من قبل تلك السيطرات للسماح بعبور تلك العجلات وصولها للسوق.

وقال مربي الأغنام في سوق النهروان، فاضل عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الأغنام بارتفاع متزايد بسبب منع السيطرات الامنية عبور العجلات المحملة بالأغنام ولحومها، بحجة عدم وجود تصريح بعبورها".

ولفت إلى أن "تلك السيطرات تسمح بعبور العجلات بعد دفع المال لها مقابل المناداة برقم العجلة والسماح لها للوصول الى السوق"، مبيناً أن "هذا الأمر تسبب بارتفاع سعر الأغنام، خاصة أن المواطن العراقي، لديه رغبة دائمة للشراء لحم الغنم العراقي وتفضيله له على باقي أنواع اللحوم اضافة الى المستوردة".

وأوضح عبد الحسن أن "ارتفاع سعر الأغنام تسبب بقلة الطلب عليها من قبل المواطنين وأضر بتجارتهم"، مشيراً إلى أن "ذلك الأمر يحدث بسبب عدم الرقابة الصحيحة من قبل الحكومة".

وبيّن مراسل شفق نيوز، أن ارتفاع الأسعار يزيد العرض و يقلل الطلب على الأغنام، مؤكداً أن الغنم المستورد يشكل نسبة 70%، ويملئ ساحات بيع الأغنام بالعاصمة بغداد في منطقة النهروان.

وأشار إلى أن الأغنام العراقية قليلة حيث تتواجد بنسبة لا تتجاوز 25%، في حين أصبح إقبال المواطنين على شرائها ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار".