مربو المواشي يجددون احتجاجاتهم ويقطعون طريق الموصل - أربيل

شفق نيوز/ جدد مربو الثروة الحيوانية في كوكجلي شرقي محافظة نينوى، اليوم الأحد، قطع الطريق الرئيسي بين الموصل وأربيل، ونصبوا خيام اعتصام، احتجاجًا على القيود المفروضة على نقل مواشيهم بسبب إجراءات الحجر الصحي المرتبطة بتفشي الحمى القلاعية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بأن "العشرات من المربين تجمعوا مجدداً في موقع الاحتجاجات، مغلقين الطريق الرئيسي وسط انتشار أمني مكثف"، مشيراً إلى أن المحتجين يرفضون استمرار القيود المفروضة على نقل عجولهم، في حين يُسمح لعجلات تابعة لجهات نافذة بالتحرك بحرية.

وكان المئات من مربي المواشي قد نظموا، مساء أمس، احتجاجات غاضبة في كوكجلي، تضمنت قطع الطريق باستخدام شاحنات المواشي، تعبيراً عن رفضهم منعهم من نقل حيواناتهم، بينما يتم استثناء بعض الجهات من هذه الإجراءات.

وتأتي هذه الاحتجاجات عقب قرارات فرضتها محافظة نينوى، تضمنت فرض حجر صحي على 22 حقلاً للمواشي في كوكجلي، بعد تسجيل إصابات واسعة بمرض الحمى القلاعية، مما كبّد المربين خسائر فادحة، ودفعهم للمطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ ثروتهم الحيوانية.