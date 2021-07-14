مراهق تركي يقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول السوري

شفق نيوز/ عثرت قوات أمنية، فجر يوم الاربعاء، على لاجئة عراقية مقتولة في القسم الخاص بالعراقيين بمخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية في مخيم الهول عثرت فجر اليوم الاربعاء على لاجئة عراقية مقتولة".

وأضاف، أن "القاتل قام بالتسلل الى خيمة المغدورة، وقام بتصويب طلقتين من مسدس دون كاتم صوت إلى رأسها، ثم لاذ بالفرار بعد ٥ دقائق".

وأوضح البيان أن "المقتولة لاجئة عراقية من محافظة الأنبار تدعى كفاء هادي رشيد (ام خطاب) اغتيلت على يد مراهق تركي الجنسية يدعى عمر حسن ، يبلغ من العمر ١٤ عاماً.

وهذا ثاني حادث من نوعه في غضون أقل من أسبوع، إذ عثرت السلطات الأمنية في المخيم، يوم السبت الماضي، على لاجئة عراقية مقتولة برصاصة في الرأس في القسم الخاص باللاجئين العراقيين.

ولا يزال مخيم الهول يشهد حالات الاغتيال، رغم عملية أمنية واسعة نفذتها قوات الأمن الداخلي "الاسايش " وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" داخل المخيم في آذار/مارس الماضي.