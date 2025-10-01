مراهقة تنهي حياتها "شنقاً" لأسباب مجهولة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار فتاة مراهقة لأسباب مجهولة داخل منزلها وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المراهقة تولد 2007 وأقدم على الانتحار بشنق نفسها بواسطة حبل معلق في سقف الغرفة داخل منزلها في منطقة الفضيلية وسط بغداد، وأسباب الانتحار مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".