"مراكز التجميل" في العراق.. 90 مرخصاً فقط وحملة تستهدف البقية

شفق نيوز/ أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ثناء الزجراوي، يوم الثلاثاء، أن عدد مراكز التجميل المرخّصة رسمياً من قبل وزارة الصحة في العراق لا يتجاوز 90 مركزًا فقط.

وقالت الزجراوي، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المراكز الأخرى تعمل دون ترخيص قانوني، ما يجعلها عرضة للمساءلة والإغلاق من قبل الجهات المختصة".

وأشارت إلى أن "هناك لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية تنفذ زيارات ميدانية دورية لمتابعة عمل مراكز التجميل، والتأكد من مطابقتها للضوابط والتعليمات الصحية"، لافتة إلى أن "هذه اللجنة تتولى إغلاق المراكز المخالفة للقانون ومصادرة الأجهزة المستخدمة بداخلها".

وأضافت الزجراوي، أن "العديد من مراكز التجميل وزراعة الشعر تعمل خارج الأطر القانونية"، مبينة أن "افتتاح مثل هذه المراكز يتطلب وجود إجازة طبية رسمية لطبيب مختص في طب التجميل أو الأمراض الجلدية".

يذكر أن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي قد كشف لوكالة شفق نيوز، العام الماضي، عن وجود ما يقارب ألف مركز تجميل غير رسمي وأغلبها في بغداد، مبيناً أن وزارة الصحة ستقوم بإصدار ضوابط وتعليمات لتنظيم عمل تلك المراكز.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت في 7 آيار/ مايو 2024، إطلاق حملة تفتيشية كبرى على مراكز التجميل في بغداد، وذكر بيان للوزارة، أنه "استناداً إلى توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، نفذت فرق وزارية من دائرة التفتيش/ قسم المؤسسات الصحية الخاصة وأقسام دائرة الصحة العامة في الوزارة حملة تفتيشية موسعة لمتابعة مراكز التجميل في بغداد".