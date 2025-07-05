مراسم "رفع المشاعل" تُضيء ليالي عاشوراء في القاسم (صور)

شفق نيوز- بابل

يُحيي أهالي مدينة القاسم جنوبي محافظة بابل، واحدة من أبرز الطقوس العاشورائية التراثية، المعروفة بـ"مراسم رفع المشاعل"، وذلك ضمن الاستعدادات السنوية لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد.

وانطلقت المراسم ليلة أمس بعد صلاة العشاء، حيث يحمل عشرات الشباب مشاعل النار المشتعلة، ويجوبون بها داخل المواكب الحسينية، في مشهد تعبيري يجسّد الحزن والولاء لنهضة كربلاء.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز صوراً توثق هذا الطقس الشعبي، الذي يُعد من التقاليد القديمة المتجذرة في المدينة، ويحافظ عليه الأهالي جيلاً بعد جيل.

وتتزامن هذه الفعالية مع تدريبات تُعرف بـ"مشق السيوف"، وهي تمارين واستعراضات حربية رمزية يؤديها الشباب، كتهيئة جسدية وروحية لاستذكار "المصيبة الكبرى" في يوم العاشر من محرم.