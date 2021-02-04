مراسم دفن رسمية لـ104 رفاة من ضحايا داعش في قرية كوجو السبت المقبل

شفق نيوز/ تجري في قرية كوجو يوم السبت المقبل، مراسم دفن رفاة عدد من ضحايا داعش من اهالي قرية كوجو جنوبي سنجار.

وقال الرائد فلاح حسن ضابط تحقيق في هيئة التحقيق وجمع الادلة على جرائم داعش في دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان الحكومة الاتحادية ستقوم بإعداد مراسم الدفن لرفاة ضحايا الايزديين بعد فتح المقابر الجماعية التي ضمتهم خلال الفترة الماضية، حيث تم نقل رفاتهم الى الطب العدلي في بغداد لتثبيت هويات الضحايا.

بدوره؛ بين برفان حمدي وكيل وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، ان رفاة 104 ضحية سيتم نقلهم من بغداد الى قرية كوجو جنوب سنجار/ مشيرا إلى أن مراسم الدفن ستقام في يوم السبت المقبل بهذه المناسبة.

وأوضح حمدي في حديث لوكالة شفق نيوز ان وفدا من إقليم كوردستان سيشارك في المراسم من منسق الاقليم مع الحكومة العراقية اضافة الى تواجد فريق من هيئة التحقيق وجمع الادلة حاليا في كوجو مع طبيب في الطب العدلي من بغداد، لافتا إلى ان كلمة لحكومة الاقليم ستلقى في المراسم بهذه الصدد.

يذكر أن فرقا وطنية وبحضور مراقبين من ذوي الضحايا والمنظمات الدولية وحسب قانون حماية المقابر الجماعية قامت بفتح عشرين مقبرة جماعية للايزيديين من ضحايا تنظيم داعش عام 2014.

ونقلت الرفاة الى بغداد للتحقق من هوياتهم عبر فحوصات DNA؛ ليتم نقل 104 رفاة الى كوجو ليتم اعادة دفنهم يوم السبت المقبل.