مراسلنا: اسر داعش القادمة من سوريا تصل الى سنجار

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، بوصول القافلة التي تقل عناصر تنظيم داعش إلى محافظة نينوى، قادمة من مخيم الهول السوري.

وقال مراسلنا أن القافلة وصلت إلى قضاء سنجار، غرب مدينة الموصل، وهي متجهة الى الى مخيم الجدعة، ويرجح انها ستصل الى هذا المخيم قبل منتصف الليل.

وأشار إلى أن القافلة تسير بحماية مشتركة مشددة، وتضم نحو 150 عائلة.

وكان مصدر أمني مسؤول قد ابلغ في وقت سابق من اليوم وكالة شفق نيوز، بأن القوات العراقية تسلمت قرابة 60 عنصراً من عناصر تنظيم داعش.

ولاحقاً أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تسلمها من قوات سوريا الديمقراطية (بقيادة الكورد) 50 عنصراً من تنظيم داعش عبر طريق منفذ طريبيل الحدودي أقصى غربي البلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت منذ العام الماضي في وجبات عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.