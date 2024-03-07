مراسلة وكالة شفق نيوز تحصد جائزة الصحافة الكربلائية بمسابقة التقرير الصحفي

شفق نيوز/ حصدت مراسلة وكالة شفق نيوز خديجة الحمداني، يوم الخميس، جائزة الصحافة الكربلائية بمسابقة التقرير الصحفي بعد تتويجها بالمرتبة الثانية خلال احتفالية ذكرى تأسيس الصحافة الكربلائية.

واحتفل الإعلاميون والصحفيون في محافظة كربلاء، بالذكرى الثامنة بعد المائة على تأسيس الصحافة الكربلائية، والتي تصادف في السابع من آذار العام 1916.

وأُقيم كرنفال بحضور رسمي وصحفيين روّاد وأغلب الصحفيين في محافظة كربلاء، وتخلل الاحتفال إلقاء قصائد وتكريم الرواد والحاصلين على الشهادات العليا.

وفي هذا السياق، قال رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين فرع كربلاء، حسين الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "صحفيي كربلاء استذكروا اليوم الذكرى الثامنة بعد المائة لتأسيس الصحافة الكربلائية، وتخللت هذه الاحتفالية العديد من الفقرات والأمور التي تساهم برفع مستوى الصحفيين، من خلال توزيع الجوائز للرواد والحاصلين على شهادة الماجستير".

من جهته، قال رئيس قسم الإعلام في كلية الإمام الكاظم، د.أكرم الخواجة، لوكالة شفق نيوز: "حضرنا اليوم احتفالية عيد الصحافة الكربلائية، هذه الصحافة العتيدة التي تمثل جسداً واحداً للصحافة العراقية، سعيدون بالجوائز التي وزّعت على الصحفيين تقديراً لنتاجاتهم العملية والعلمية التي مثلت نهج ومسار الصحفي الصحيح".

وأضاف: "نبارك للزملاء الذين حصلوا على الجوائز، ونتمنى لهم أن يكونوا دائماً على الكلمة الصادقة، ونؤكد دائماً على ضرورة ان يكون للصحفي معايير وأخلاقيات المهنة، وأن يمتلك الأدوات والدراية الكاملة والاستطلاع العلمي لما يعمل به في الميدان، فهذا سيكون السلاح والجدار الوطيد لأن يكون صحفياً ناجحاً".

بدورها، أعربت مراسلة وكالة شفق نيوز خديجة الحمداني الحائزة على المرتبة الثانية بمسابقة التقرير الصحفي، عن سعادتها بتحقيق هذه المرتبة المتقدمة في ظل المنافسة الشديدة، مؤكدة أن هذا الإنجاز عامل دعم للسعي بجهد لتحقيق المرتبة الأولى في العام المقبل، مهدية هذا الفوز لوكالة شفق نيوز.