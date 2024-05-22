مراحل متقدمة بإنجاز سادس جسر استراتيجي في الموصل

شفق نيوز/ باشرت مديرية طرق وجسور نينوى، يوم الاربعاء، بإكساء مقتربات الجسر السادس بالموصل بعد وصول إنجازه إلى مراحل متقدمة.

وقال مدير الطرق والجسور رضوان الشهواني، لوكالة شفق نيوز إن "عمليات اكساء مقتربات الجسر السادس من الجانب الأيسر قد بدأت"، موضحاً أن "المشروع يعد ضمن مشاريع وزارة الاسكان والاعمار، وأن نسبة الإنجاز الفعلي للجسر قد بلغت 70%".

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد شرع اليوم بجولة ميدانية للجسر ومقترباته، واعلن عن المباشرة بأعمال اكساء المقطع الاول من الطريق الحولي الممتد من شارع دهوك وصولاً الى الجسر السادس موجهاً بازالة التعارضات فوراً والتي تشمل اعمدة الكهرباء وغيرها الواقعة على مسار الطريق.

وعن مقتربات الجسر من الجانب الايمن، كان الدخيل قد اعلن في وقت سابق أن المخططات لا تزال لدى الوزارة بانتظار تصديقها والشروع بأعمال مقتربات الجسر من الجهة الغربية.

ويعد الجسر السادس في الموصل ذي اهمية كبيرة في حال دخوله الخدمة، اذ سيجنب طرقات الموصل مرور شاحنات البضائع عبرها، وستكون حركة الشاحنات للبضائع المستوردة والداخلة عبر منفذ سد الموصل عن طريق الجسر السادس وصولا لطريق بغداد دون المرور بمركز المدينة.