مذيع عراقي يتسبب بمثول الفنانة المصرية رانيا يوسف أمام القضاء

شفق نيوز/ تعقد محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكان المحامى أشرف ناجى قدم بلاغا ضد رانيا يوسف، وأقام ضدها دعوى اتهمها فيها بأنها فى أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت رانيا يوسف فى حوار مع المذيع نزار الفارس، مقدم برنامج مع الفارس والذى أذيع على إحدى الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.

وكانت النجمة رانيا يوسف أصدرت بياناً صحفياً حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية التى حلت ضيفة عليها الشهر الماضى وأثارت جدلاً واسعاً، بسبب تصريحاتها عن مؤخرتها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان، وتحديد جلسة يوم 21 فبراير لنظر أولى جلسات محاكمتها.