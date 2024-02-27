مذكرة تفاهم عراقية سعودية في مجال التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في مجال التحول الرقمي، وتنمية قطاع تقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية ودعم حاجات السوق بالمهارات الرقمية، مع المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيسها علي المؤيد التقى، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية محمد التميمي حيث تم بحث تعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

واضاف "جرى خلال الاجتماع الذي تم على هامش مشاركة العراق في المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 البحث في ملفات الاقتصاد الرقمي وتطوير المهارات الرقمية وفتح آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية بخصوص الشؤون التنظيمية في قطاع المعلومات وتضييق الفجوة الرقمية ودعم حاضنات الأعمال".

واوضح البيان "كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في مجال التحول الرقمي، وتنمية قطاع تقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية ودعم حاجات السوق بالمهارات الرقمية، فضلاً عن تنمية ممارسات العمل مع منصات التواصل الاجتماعي ومتطلباتها التنظيمية".

يذكر أن المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 يعقد سنويا في شهر شباط بمدينة برشلونة، ويعد الحدث الأبرز عالمياً في مجال صناعة الهاتف النقال وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة ويشارك فيه كبار الشركات والجهات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.