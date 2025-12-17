مذكرة العراق وتركيا المائية على أعتاب التنفيذ وانفراجة متوقعة مطلع 2026

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه، طورهان المفتي، يوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم المائية بين العراق وتركيا باتت قريبة جداً من الدخول حيز التنفيذ بعد استكمال معظم الترتيبات الإدارية واللوجستية.

وقال المفتي لوكالة شفق نيوز، إن المرحلة الأولى من المذكرة تمثلت بتوقيع مذكرة الاتفاق الإطاري بين البلدين من قبل رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي، فيما تضمنت المرحلة الثانية إقرار آلية التمويل لتنفيذ المشاريع وتحديد التوقيتات الزمنية، والتي صادق عليها وزراء الخارجية في البلدين.

وأشار إلى أن العراق سيخاطب الجانب التركي رسمياً فور اكتمال هذه الإجراءات لإدخال المذكرة حيز التنفيذ، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على زيادة الإطلاقات المائية الواردة إلى العراق.

وأضاف أن هناك زيادة فعلية في الإطلاقات المائية القادمة من تركيا حالياً، إلا أن تأثيرها لا يظهر بشكل واضح بسبب موسم الأمطار، متوقعاً أن تكون الزيادة أكبر وأكثر وضوحًا مع دخول المذكرة حيز التنفيذ، لا سيما مع بداية انحسار الأمطار.

ورجّح المستشار أن يشهد العراق انفراجة مائية مع بداية عام 2026، خصوصاً خلال فصل الشتاء، مبيناً أن استكمال التوقيع على آلية التمويل خلال عام 2025 سيسهم في تعزيز هذه الانفراجة.

وأكد وجود تحرك حكومي فعلي تشارك فيه عدة وزارات معنية، من بينها وزارة المالية ووزارة الموارد المائية وجهات أخرى، مشدداً على أن الملف المائي يحظى بأولوية عالية، وأن الترتيبات الإدارية واللوجستية باتت في مراحلها الأخيرة.