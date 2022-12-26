"مذبحة للفقراء".. حرق الإطارات في واسط احتجاجاً على حريق الدولار (صور)

شفق نيوز / نظم العشرات في محافظة واسط، اليوم الإثنين، تظاهرة وسط المحافظة ضد ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المحتجين تظاهروا بساحة تموز، وسط الكوت، مركز المحافظة، مستخدمين حرق الإطارات وقطع الطرق احتجاجا على رفع سعر صرف الدولار في البلاد.

وبيّن المراسل، أن المحتجين طالبوا الجهات المختصة بـ"السيطرة على هذا الارتفاع الجنوني بسعر الصرف، قبل فوات الآوان"، مؤكدين أن "هناك مذبحة تجري للفقراء بطريقة غير مباشرة".

وتعد تظاهرة "حرق الإطارات" في محافظة واسط، هي أول رد فعل شعبية تجاه تدهور الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.

وأدى ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية الى ما يقرب من 156 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.

ويواصل سعر صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتتجاوز، اليوم الاثنين، ولأول مرة "منذ سنتين" حاجز 156 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وعزا عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، اليوم الاثنين، الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إلى الاتفاقية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره توقع رئيس حركة "كفى" السياسية، النائب السابق رحيم الدراجي، اندلاع "ثورة الجياع" في العراق بسبب ارتفاع الدولار المستمر في السوق المحلي.

ومنذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي شهدت أسعار الدولار تذبذباً أمام الدينار العراقي أخذت بالارتفاع التدريجي لتصل ذروتها اليوم الاثنين، حيث بلغ سعر صرف الدولار حتى لحظة كتابة هذا الخبر أكثر من 156 ألف دينار لـ100دولار.

ويعد هذا الارتفاع، هو الأول منذ العام 2020، حين أقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة يعتمدها البنك المركزي بسعر صرف رسمي بلغ 146 ألف دينار.