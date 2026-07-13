مدينتان عراقيتان ضمن أكثر مناطق العالم سخونة

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات الرصد الجوي العالمية، يوم الاثنين، تسجيل منطقتين عراقيتين ضمن قائمة أعلى 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتصدرت مدينة دهلران الإيرانية القائمة بدرجة حرارة بلغت 51.5 درجة مئوية، تلتها صافي آباد الإيرانية بـ49.4 درجة مئوية، ثم مدينة العمارة العراقية في المرتبة الثالثة عالمياً بـ49.2 درجة مئوية، تلتها بستان الإيرانية بـ49.0 درجة مئوية، ثم الأحواز الإيرانية بـ48.8 درجة مئوية.

وجاءت أدرار الجزائرية وأميدية الإيرانية في المرتبتين السادسة والسابعة بدرجة 48.6 درجة مئوية لكل منهما، فيما حلت تُربت الباكستانية ثامنة بـ48.5 درجة مئوية، تلتها كهنوج الإيرانية وتيميمون الجزائرية بـ48.2 درجة مئوية.

واحتلت بهبهان ومهران الإيرانيتان المرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدرجة 48.1 درجة مئوية، فيما جاء مطار الكويت الدولي في المرتبة الثالثة عشرة بـ48.0 درجة مئوية، تلاه مطار البصرة الدولي في المرتبة الرابعة عشرة بـ47.9 درجة مئوية، بينما حلت مدينة مسجد سليمان الإيرانية في المرتبة الخامسة عشرة بـ47.8 درجة مئوية.