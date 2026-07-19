مدينتان عراقيتان بين الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات الرصد الجوي العالمية، الخاصة بيوم 19 تموز/يوليو 2026، تسجيل منطقتين عراقيتين ضمن قائمة أعلى 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتصدرت مدينة دهلران الإيرانية القائمة، بعدما سجلت 49.9 درجة مئوية، تلتها مدينة بستان الإيرانية ومدينة أوتشكودوك في أوزبكستان بـ49.7 درجة مئوية لكل منهما، ثم مطار الكويت الدولي ومدينة تورتكول في أوزبكستان بدرجة 49.4 مئوية، فيما جاءت مدينتا عبادان والأحواز الإيرانيتان بدرجة 49.3 مئوية لكل منهما.

وحلت مدينة العمارة العراقية في المرتبة الثامنة، مسجلة 49.2 درجة مئوية، تلتها مدينة صفي آباد الإيرانية في المرتبة التاسعة بالدرجة نفسها.

وجاءت منطقة باغتييارليك في تركمانستان ومطار البصرة الدولي في العراق في المرتبتين العاشرة والحادية عشرة، بعد تسجيل 49.0 درجة مئوية لكل منهما، فيما حلت بندر الإيرانية في المرتبة الثانية عشرة بدرجة 48.8 مئوية.

واختتمت القائمة مدينتا بسكرة الجزائرية وتوزر التونسية في المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، بعدما سجلتا 48.7 درجة مئوية لكل منهما، فيما جاءت بوشقوف الجزائرية في المرتبة الخامسة عشرة والأخيرة، مسجلة 48.5 درجة مئوية.