مدينة في الأنبار تعاني من تردي الكهرباء: ساعة تجهيز مقابل 6 ساعات انقطاع

شفق نيوز/ أعرب قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الانبار، احمد جديان، يوم السبت، عن استيائه الشديد من تدني ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي، منتقداً أداء وزارة الكهرباء وأعضاء مجلس النواب الممثلين عن المحافظة في هذا الجانب.

وقال جديان لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء القائم يعاني من سوء تجهيز الطاقة الكهربائية منذ العودة إليها بعد عمليات التحرير من داعش، ولم يتم إلى الآن تقديم أي دعم بهذا الملف تحديدا".

وأضاف أن "معدل تجهيز القائم بالكهرباء بواقع ساعة واحدة مقابل ست ساعات انقطاع تام، وهذا ما تتسبب برفع أصحاب المولدات الأهلية لسعر الأمبير، مما أثقل كاهل المواطنين ودفعهم نحو المطالبة بتحسينها".

وأكد جديان، أنه "تواصل مع عدد من المسؤولين المحليين وأعضاء مجلس النواب الممثلين عن المحافظة، وحتى وزارة الكهرباء، بهدف تدخلهم لحل الأزمة كما فعلوا في مناطق حديثة وعنه وراه، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن لغاية الآن".

وعلل سبب عدم التفات الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل المشكلة، الى كون القائم "لا يسكنه مسؤول رفيع المستوى".

وناشد جديان المنظمات الدولية والمحلية، بضرورة تدخلهم لحل مشكلة الكهرباء الشائكة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، كون عدم تجهيز الكهرباء يعني سوء في تجهيز الماء وعدد من الخدمات الأخرى.