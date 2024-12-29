مدينة عراقية على موعد مع العتمة أول أيام 2025

شفق نيوز/ احتج العشرات من أصحاب المولدات الأهلية، يوم الأحد، وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، ملوحين بإطفاء تام في أول أيام العام الجديد.

وقال عمار يوسف (أحد أصحاب المولدات) لوكالة شفق نيوز، إن "احتجاج أصحاب المولدات أمام قائممقامية المدينة جاء للمطالبة بزيادة حصص الوقود وإيجاد حلول لانقطاع التيار الكهربائي في ظل توقف الغاز الايراني".

وأضاف أن "حصص الوقود لا تصمد أمام التشغيل لساعات طويلة وهو ما دفع أصحاب المولدات لشراء وقود من السوق السوداء بسعر 170 الفاً وأكثر"، لافتا إلى أن "انقطاع الكهرباء لساعات كبدهم خسائر جسيمة مع قلة الدعم الحكومي".

وأشار يوسف، الى أن "أصحاب المولدات اليوم يطالبون بأن تعود حصص الوقود كما كانت في الصيف لأن التشغيل أصبح أكثر من الصيف".

من جانبه، شدد وسام أحمد (أحد ممثلي أصحاب المولدات) على ضرورة أن توفر الحكومة الدعم الكافي لتعويض انقطاع الكهرباء، لا سيما وأن حصص الوقود قليلة وكذلك تسعيرة الأمبير قليلة وهي 8 الاف فقط".

وأكد أحمد أن "أصحاب المولدات في بعقوبة والبالغة عددها 660 مولدة سيضطرون لإطفاء المولدات في أول يوم من العام الجديد، في حال عدم تحقيق المطالب والحد من الخسائر".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، يوم الأحد الـ24 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوما عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط مما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط.