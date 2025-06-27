مدينة عراقية تنثر حزنها بأول أيام محرم (صور)

شفق نيوز - بابل

دخل العراقيون بشكل عام، والمسلمون الشيعة على وجه الخصوص، في أجواء محرم سريعاً، بدءاً من ارتداء السواد، إلى الفعاليات، وما يرافقها من "شعائر" يؤدونها طوال شهري محرم وصفر.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، إحياء المواكب المعزية في مدينة القاسم الواقعة ضمن محافظة بابل العراقية، الليلة الاولى من عاشوراء، والتي تشمل فترة حداد لمدة عشرة أيام تبدأ من اليوم الأول من شهر محرم.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.