مدينة عراقية تلجأ إلى "صلاة الجمعة" للحفاظ على "نعمة" الكهرباء (وثيقة)

شفق نيوز/ لجأت الإدارة المحلية لناحية جلولاء في ديالى، إلى الاستعانة بخطباء صلاة الجمعة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في محاولة للحفاظ على استقرارها بعد ما شهدته المحافظة من تراجع في تجهيزها بالطاقة خلال الأيام الماضية.

ووفقاً لإعمام صادر من مديرية الوقف السني في جلولاء، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، دعت المديرية "الأئمة والخطباء في ناحية جلولاء وقراها حث الموطنين من خلال الخطبة الثانية لهذه الجمعة 7/6/2024 على الاقتصاد في تشغيل الأجهزة الكهربائية وعدم التبذير".

وأكدت على ضرورة "إطفاء الأجهزة غير الضرورية حيث أن الأحمال في صعود عالي ومستمر وهذا قد يؤثر على التجهيز".

وشهدت محافظة ديالى في 31 آيار/ مايو الماضي، ليلة قاسية بسبب كثرة انقطاعات التيار الكهربائي لعشرات المرات بشكل متتال، فيما قضى معظم المواطنين ساعات الليل في إطفاء وتشغيل المولدات المنزلية والتغيير بينها وبين المولدات الأهلية بسبب انقطاع التجهيز من الخطوط الإيرانية المزودة للمحافظة (ميرساد وسربيل زهاب) بشكل مفاجئ ولعدة مرات، فضلا عن عدم ثبات التيار الكهربائي من المنظومة الوطنية في ظلّ الأحمال العالية.