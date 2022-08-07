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مدينة عراقية تعيد تشغيل معمل استراتيجي متوقف منذ 18 عاماً

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-07T15:18:50+0000
مدينة عراقية تعيد تشغيل معمل استراتيجي متوقف منذ 18 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة بيجي ضمن محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، إعادة تشغيل معمل اسفلت بيجي الاستراتيجي، الذي توقف عن العمل منذ عام 2003، وذلك لتمويل نصف مشاريع الطرق في القضاء.

وقال قائممقام بيجي، محمد محمود الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "معمل اسفلت مديرية بلدية بيجي، تم تشغيله بالكامل اليوم، بعد إعادة تأهيله من قبل منظمة UNDP الدولية".

وأضاف الجبوري، أن "المعمل من أهم المعامل الخدمية والاستراتيجية، لكنه توقف عن العمل منذ عام ٢٠٠٣"، مشيراً إلى أن "المشروع أحيل من قبل إدارة بيجي إلى منظمة UNDP لغرض التأهيل وإعادة التشغيل".

واعتبر المسؤول المحلي، معمل اسفلت بيجي "مصدراً اقتصادياً كبيراً لقضاء بيجي، وممولاً لنصف مشاريع الطرق في القضاء، بأوقات قياسية، إلى جانب تشغيل مئات الأيادي العاملة في عموم المجالات والاختصاصات".

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