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مدينة عراقية تعلن الحداد على ضحايا حادث مروري مفجع

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-29T16:29:33+0000
مدينة عراقية تعلن الحداد على ضحايا حادث مروري مفجع

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء بلد في صلاح الدين حيدر إسماعيل البلداوي، يوم الجمعة، الحداد لثلاثة أيام في القضاء على ضحايا حادث مروري مفجع اودى بحياة 12 شخصاً وإصابة 5 آخرين.

وقال البلداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "فجعنا بالحادث المروع الذي أصاب الزائرينَ من أهالي القضاءِ المتوجهينَ إلى كربلاءِ في ساعةٍ متأخرةٍ من ليلةِ أمس".

وأفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 17 شخصا معظمهم نساء من أهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين بحادث سير على طريق الحلة – كربلاء في قضاء المحاويل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 12 شخصا من أهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بينهم حالات حرجة بتصادم حافلة تقلهم مع شاحنة وحافلة كبيرة على طريق حلة – كربلاء في قضاء المحاويل، مبينا أن الضحايا والمصابين كانوا متجهين الى مدينة كربلاء.

وأضاف ان جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي فيما نُقل المصابون الى المستشفى مشيرا الى فتح تحقيق مروري حيال الحادث.

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