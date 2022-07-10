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مدينة عراقية تسجل رقماً قياسياً بأسرع انهيار لمشروع بسيط

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-10T16:48:14+0000
مدينة عراقية تسجل رقماً قياسياً بأسرع انهيار لمشروع بسيط

شفق نيوز/ أثارت حادثة سقوط جسر مشاة في ناحية المعتصم التابعة لمحافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن غياب الدور الرقابي على المشاريع المنفذة والمنجزة.

 وقال مسؤول محلي لوكالة شفق نيوز، إن مجسرا تم إنجازه قبل أسبوعين في ناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء جنوب شرق تكريت، (مركز محافظة صلاح الدين)، سقط لاسباب مجهولة دون أي خسائر او إصابات بشرية تذكر.

وأضاف المصدر، ان المجسر لم يدخل الخدمة الفعلية حتى الآن، وسقط لاسباب لم تعرف،  وسط مطالبات شعبية بمحاسبة  منفذي المشروع والجهات المعنية.

وأثار سقوط المجسر موجة سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استغرب ناشطون من تسجيل رقم قياسي في اسرع انهيار لمشروع بسيط لم تتجاوز كلفته ركائز حديدية.

وتقع ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء بمسافة 22 كم على الطريق العام ومطلة على الضفة اليسرى لنهر دجلة، يحدها من الشرق ناحية الضلوعية ومن الجنوب ناحية الاسحاقي ومن الشمال والغرب مدينة سامراء.

ويبلغ عدد نفوسها حوالي 28 ألف نسمة ومساحتها الإجمالية 400 كم2 .

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