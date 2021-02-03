مدينة عراقية ترى النور بعد شهرين من انقطاع الكهرباء

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الأربعاء، بعودة التيار الكهربائي إلى مدينة القائم غربي محافظة الأنبار بعد شهرين من انقطاعه جراء هجمات.

وقال قائممقام قضاء القائم أحمد الدليمي لوكالة شفق نيوز، "تم تزويد القائم بالكهرباء اليوم بعد انقطاع دام قرابة الشهرين".

وأضاف أن "الحكومة المحلية مستمرة بمفاتحة الجهات المعنية، بوزارة الكهرباء، والقيادات الأمنية في الانبار، من أجل توفير الحماية للأبراج".

وأشار الدليمي، إلى "التواصل مع قيادتي عمليات الجزيرة والعمليات المشتركة، وتعهدتا بتأمين الحماية اللازمة عن طريق تخصيص أحد فرق الأفواج لمسك ملف حماية هذه الأبراج".

واستبعد أن "يكون هنالك التنافس العشائري للحصول على ملف حماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية، قد تسبب بسقوط الأبراج سابقا"، مبينا أنه "لم يتم تقديم عروض لوزارة الكهرباء لحمايتها أساسا".

وقال إنه "في البداية تم تفجير برجين خلال عملية إرهابية مقصودة، مما أدى إلى سقوط ستة ابراج أخرى نتيجة سحب الأسلاك إليها، ومن ثمها أصبح هناك خلل في باقي الأبراج أدى إلى سقوطها تباعا".

وأضاف الدليمي، أن "هناك سوء تنفيذ في نصب الأبراج عام 2018، كون الحديد المستخدم في إنشاء هذه الأبراج، غير مطابق للمواصفات الفنية".

من جهة أخرى، قال مسؤول شعبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية في القائم، احمد عبد النبي، إنه "تم تأهيل كافة الأبراج التي تم تعرضها لأعمال تخريبية، والبالغ عددها 26 برجا كهربائيا".

وأشار عبد النبي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "لا توجد هناك أي خطة متبعة لحماية الأبراج، ولكن قيادة عمليات الجزيرة وحشد الغربية تبنتا عملية حماية هذه الأبراج".

وتابع بالقول، "لا يوجد هناك أي كتاب رسمي يوضح كيفية حماية الأبراج، ولم يتم تدخل شرطة الكهرباء في مسائلة حمايتها".