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مدينة جنوبية تناشد الأهالي: لا تتجمهروا في عزاء الحسين

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-10T10:06:19+0000
مدينة جنوبية تناشد الأهالي: لا تتجمهروا في عزاء الحسين

شفق نيوز/ اتخذت خلية الأزمة في محافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، حزمة اجراءات لإحتواء تفشي فيروس كورونا خلال مراسم عزاء شهر محرم.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة في الديوانية تحسين الزركاني لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الأزمة اتخذت حزمة إجراءات بالتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية والأجهزة الأمنية والخدمية في المحافظة"، مبيناً أن ابرز تلك الاجراءات "دعوة المواطنين ضرورة عدم التجمهر في إقامة مجالس العزاء في الحسينيات والابتعاد عن التجمعات البشرية".

وشدد الزركاني، على ضرورة أن "تتبنى هيئة المواكب الحسينية ضمان التباعد الجسدي ما بين المشاركين في مواكب العزاء والالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات واستخدام وسائل الوقاية لتجنب نفشي مرض كورونا".

وتشهد اغلب المحافظات العراقية مع بدء شهر محرم طقوساً ومراسم خاصة لإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين، في واقعة الطف سنة 61هـ, اذ يحيونها  في مناطقهم 50 يوماً تنتهي بتوجههم الى مدينة كربلاء المقدسة في 20 صفر من كل عام.

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