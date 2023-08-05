مدينة بلطيقية ومناطق بالبصرة ضمن الأعلى في العالم بدرجات الحرارة (جدول)

شفق نيوز/ جاءت احدى المدن في البلطيق ومناطق في البصرة اليوم السبت، ضمن المدن الاعلى درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة " سيت إيكي" في استونيا سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة " ادرار" في الجزائر وبواقع 49.1 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة " عين صلاح " في الجزائر وبواقع 48.6 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة " حاسي مسعود" في الجزائر رابعاً وبواقع 48.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة " تيميمون" في الجزائر خامساً بدرجة حرارة بلغت 48.5درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن منطقة "بني عباس" في الجزائر جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.3 درجة مئوية، وجاءت منطقة " ورقلة " في الجزائر، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 48.3 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" في العراق ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة مئوية، كما جاءت مدينة "الاحساء " في السعودية تاسعاً وبدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة " حسين- البصرة" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، تليها منطقة "الفاو" في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الاحواز" في ايران في المرتبة 12 بدرجة حرارة 47.9 درجة مئوية، وجاءت منطقة " كريشبا" في الجزائر بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.8 درجة مئوية، تليها "عبادان" في ايران بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 74.7 درجة مئوية، تليها مدينة " الجوليا" في الجزائر بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 47.7 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: