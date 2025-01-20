مدينة الصدر الجديدة.. السوداني يوجه بإعداد الموديل الاستثماري لـ60 ألف وحدة سكنية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بإعداد الموديل الاستثماري للمرحلتين الأولى والثانية بمدينة الصدر الجديدة اللتين تضمان 60 ألف وحدة سكنية.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي جرت خلاله متابعة الخطوات من جانب الجهات المعنية من أجل المضي بالمشروع، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستعرض الاجتماع، آخر إجراءات الإحالة لمشاريع ومكونات البنى التحتية للمدينة المتعلقة بالمرحلة قالاولى التي تضم (11) ألف وحدة سكنية، على وفق قرار مجلس الوزراء المتخذ بهذا الشأن في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024.

ووجّه رئيس الوزراء، برفع تقرير يومي بالإجراءات المتخذة، وكذلك توجيه دعوات مباشرة للشركات الاستشارية المعروفة والرصينة لتولي المهام الاستشارية للمشاريع والمكونات في المدينة الجديدة.

كما وجّه السوداني، خلال الاجتماع المستشار الفني، والاقتصادي، بالعمل مع الهيئة الوطنية للاستثمار، لغرض إعداد الموديل الاستثماري للمرحلة الاولى، وللمرحلة الثانية التي تضم ( 49) الف وحدة سكنية، وكذلك حسم موقف الآثار وتحديد المواقع المعنية، فضلا عن تحديد الموديل الخاص بالمحطات الكهربائية المغذية للمدينة الجديدة.