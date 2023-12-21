"مدينة البرتقال" تعزز لقبها بارتفاع انتاج الحمضيات أكثر من 30% وتكشف عن حملة لاحياء البساتين

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى ارتفاع إنتاج الحمضيات للموسم الحالي بنسبة أكثر من 30% عن العام الماضي فيما كشفت عن حملة احياء واستحداث للبساتين المتضررة.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد جبار المندلاوي لوكالة شفق نيوز؛ ان "انتاج الحمضيات للموسم الحالي تجاوز 42 الف طنا فيما بلغ إنتاج العام الماضي 28 ألفاً"، مبينا ان نسبة الزيادة بالإنتاج تتجاوز 30%.

وبين المندلاوي ان "توفر المياه وتأمين الخزين الاروائي لها إلى جانب حملات الادامة والمكافحة والمعالجات الناجعة اسهم برفع معدل إنتاج الحمضيات بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي".

وكشف المندلاوي عن حملات ذاتية للمزارعين لإحياء واستحداث بساتين الحمضيات الهالكة والمتضررة وزراعة أصناف جديدة من الحمضيات اسرع نموا واكثر انتاجا بما يلبي حاجة الأسواق المحلية والحفاظ على هوية ديالى "مدينة البرتقال".

واعتبر مدير اعلام الزراعة إنتاج الحمضيات الحالي لا يعكس القدرة الانتاجية الحقيقية لبساتين الحمضيات في ديالى والتي تتجاوز 100 ألف دونم.

وبحسب الاحصائيات الزراعية فأن ديالى كانت تنتج الحمضيات في السابق بحدود 93000 طن تقريباً، فيما يبلغ عدد اشجار الحمضيات حالياً تقدر بنحو 2662526 شجرة.