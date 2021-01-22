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مدير ناحية السعدية يتولى ادارة جلولاء بالوكالة

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-22T07:58:52+0000
مدير ناحية السعدية يتولى ادارة جلولاء بالوكالة

شفق نيوز/ اعلن مدير ناحية السعدية في محافظة ديالى، احمد ثامر الزركوشي، يوم الجمعة، توليه ادارة ناحية جلولاء بالوكالة بناءً على امر اداري صادر من محافظ ديالى.

وقال الزركوشي لوكالة شفق نيوز ان ادارة المحافظة طلبت منه تولي إدارة ناحية جلولاء بالوكالة خلال الفترة الماضية الا ان الوضع الصحي حال دون ذلك، مبينا ان ادارة المحافظة وبالتنسيبق مع قائممقامية قضاء خانقين كلفته بإدارة جلولاء.

وبين انه باشر بمهامه بإنجاز معاملات المواطنين والالتزمات الاخرى في المحافظة.

يذكر ان احمد الزركوشي يدير ناحية السعدية منذ عام 2003 وينتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

واصدر محافظ ديالى في وقت سابق امرا بتكليف قائممقام قضاء خانقين دلير حسن، لادارة ناحية جلولاء بالوكالة وبشكل وقتي بعد منح مديرها السابق يعقوب يوسف اللهيبي اجازة لمدة 4 اشهر بسبب الدعوى القضائية المقدمة ضده.

فيما تؤكد مصادر من جلولاء ان الناحية خالية من المدير منذ 11 شهرا وان المدير السابق مختفي منذ اشهر عدة.

وتعود الدعاوى القضائية ضد مدير جلولاء  السابق لاتهامه بتجريف قرى للعرب بمشاركة ضباط من البيشمركة وبعض المسؤولين الكورد.

يشار الى ان يعقوب يوسف اللهيبي تولى ادارة ناحية جلولاء منذ اوائل عام 2016.

جدير بالذكر ان هناك 5 وحدات ادارية في ديالى هي "المقدادية وبلدروز والمنصورية ومندلي وابي صيدا" تدار بالوكالة ولم تحسم ادارات بعض منها منذ 5 سنوات بسبب الخلافات السياسية.

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