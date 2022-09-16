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مدير منفذ المنذرية: 230 ألف زائر إيراني دخلوا عبر ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-16T11:48:58+0000
مدير منفذ المنذرية: 230 ألف زائر إيراني دخلوا عبر ديالى

شفق نيوز/ أكد مدير منفذ المنذرية الحدودي مع إيران شرقي ديالى، اللواء شيركو أحمد الجاف، يوم الجمعة، أن أعداد الزائرين الوافدين عبر منفذ المنذرية بلغت نحو 230 ألف زائر، أيام استقبال وتوافد الزائرين، فيما أشار إلى نجاح الخطة الأمنية والخدمية بجميع مضامينها.

وقال الجاف، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد الزائرين الوافدين عبر المنفذ بلغت نحو 230 ألف زائر إيراني ومن جنسيات أخرى، وسط استنفار عام للأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية المعنية وقوات الحشد الشعبي التي أدت أدواراً أمنياً وخدمية طيلة خطة استقبال وتفويج الزائرين".

وأضاف أن "الاتفاق مع الجانب الإيراني تضمن دخول واستقبال 12 ألف زائر يومياً إلّا أن زخم أعداد الزائرين رفع معدل دخولهم عبر المنفذ إلى 35 ألفا يومياً"، لافتاً إلى "استمرار توافد لزائرين وبشكل اعتيادي، لكن أعداد المغادرين أكبر من الوافدين مع قرب انتهاء الزيارة الأربعينية".

وأكد الجاف، أن خطة استقبال الزائرين الايرانيين عبر منفذ المنذرية "حققت نجاحا كبيرا بفعل التنسيق العالي بين الدوائر الأمنية والخدمية ومع الجانب الإيراني بشكل متواصل"، مشيراً إلى الأدوار الكبيرة للأجهزة الأمنية في "تأمين الطرق والجوانب الخدمية دون تسجيل أي خرق أو حادث امني يذكر".

وأبرم العراق وإيران خلال اجتماع عالي المستوى عقد في الأراضي الإيرانية اتفاقا بتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين ومندلي شرقي ديالى.

وبموجب الإتفاق، فإن قوافل الزائرين الإيرانيين دخلت عبر المنذرية، فيما تدخل قوافل الدعم اللوجستي ومعدات المواكب الحسينية عبر منفذ مندلي وفق خطة أمنية محكمة لحماية طرق وممرات الزائرين الوافدين.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، قد أعلنت أمس الخميس، توافد أكثر من 20 مليون شخص بينهم 5 ملايين أجنبي، إلى محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية، في حصيلة هي الأعلى منذ 2003.

ومنذ نحو شهر، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى، على مدينة كربلاء، لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل غدا السبت 17 أيلول الجاري.

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