مدير منفذ المنذرية يروي تفاصيل حريق "ساحة التبادل التجاري" ويعلن فتح تحقيق

شفق نيوز/ نفى مدير منفذ المنذرية الحدودي مع ايران شمال شرقي ديالى اللواء شيركو احمد الجاف، يوم الإثنين، نشوب حريق كبير في المنفذ ووقوع أضرار جسيمة.

وقال الجاف لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً نشب في ساحة التبادل التجاري في منفذ المنذرية (110 كم شمال شرق بعقوبة) بعد احتراق مادة (سيراميك) المغلفة بالاوراق والاكياس البلاستيكية والتي تعود لاحد التجار".

واضاف، ان "فرق الاطفاء اخمدت الحريق وتم احتواؤه قبل توسعه"، مؤكدا ان "الاضرار مادية وبسيطة وبعيدة عن التهويل والمبالغة"، مشيرا الى "فتح تحقيق لكشف اسباب الحريق من قبل فريق مختص".

وتداولت مواقع التواصل ومواقع إعلامية خبراً يفيد بنشوب حريق كبير في منفذ المنذرية مخلفا اضرارا مادية جسيمة.