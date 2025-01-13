مدير مطار دمشق لشفق نيوز: خطة لزيادة الرحلات الجوية مع العراق

شفق نيوز/ أكد مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، يوم الاثنين، عودة مطار دمشق الى الخدمة وتسيير عدد من الرحلات الجوية بعد توقفها مؤقتاً عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وقال فلوح لوكالة شفق نيوز، إن "مطار دمشق باشر في تسيير الرحلات منذ يوم أمس الأحد إلى أربيل وبغداد"، مبيناً أن "هناك خطة لزيادة عدد الرحلات بين العراق وسوريا حسب عدد الركاب خلال الأيام المقبلة".

وأوضح، أن "هناك رحلات استقبلها مطار دمشق من بعض الدول العربية والتي شملت قطر والسعودية والكويت، ما عدا دولة الإمارات التي لا تزال المباحثات مستمرة بين الجانبين".

وكانت الخطوط الجوية السورية، أعلنت الأربعاء (7 كانون الثاني الجاري)، توقف حركة الطيران مع دولة الإمارات بشكل مؤقت.

وأشار مدير مطار دمشق إلى أن "هناك طلب من بعض الدول الأجنبية إلى سوريا لتسيير رحلاتها إلى دمشق خلال الأيام المقبلة".

واستؤنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق (الثلاثاء 6 كانون الثاني الجاري) بعد أسابيع على توقفها عقب سقوط النظام السوري، والانتهاء من أعمال تأهيله.

ونفذت الخطوط الجوية السورية رحلة جوية في اليوم نفسه إلى مطار الشارقة في الإمارات، وعادت إلى مطار دمشق، كما وصلت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار دمشق قادمة من الدوحة بعد انقطاع دام لأكثر من 13 عاماً.