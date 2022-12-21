مدير مطار النجف يحسم الجدل بشأن إقالته

شفق نيوز/ حسم مدير مطار النجف الدولي، حكمت أحمد، يوم الأربعاء، الجدل حول الأنباء المتداولة عن إقالته من منصبه.

وقال أحمد، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة للأخبار المتداولة عن إقالتي، وما زلت أمارس عملي، ولم يصدر أي قرار بها الخصوص، هذه شائعات تروج لها صفحات فيسبوك".

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن إصدار محافظ النجف ماجد الوائلي أمرا بإقالة مدير مطار النجف الدولي، مشيرة إلى أن مدير المطار لم ينفذ امر المحافظ وما زال يصدر اوامره الادارية.