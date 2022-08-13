مدير مطار الموصل يعلق على تخريب حجر الأساس: فعل صبياني

شفق نيوز/ وصف مدير مطار الموصل، اليوم السبت، حادثة تخريب حجر أساس المطار الذي وضعه رئيس مصطفى الكاظمي قبل 3 أيام، بأنها "فعل صبياني يهدف للتخريب"، فيما لفت إلى تخصيص مكان جديد لحجر الأساس.

وقال مدير مطار الموصل حيدر محمد الزيدي لوكالة شفق نيوز تعقيباً على حادثة تخريب الحجر الأساس لإعادة إعمار المطار إن "تخريب حجر الأساس الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء كان مجرد فعل صبياني هدفه العبث والتخريب لا أكثر"، مبينا أن "وضع الحجر في هذا المكان كان بصورة مؤقتة لأغراض الاحتفال وقربه من مهبط الطائرات التي حضر بها رئيس الوزراء".

وأوضح أن "هناك مكاناً مخصصاً سيبقى فيه الحجر الأساس شاهداً على العام الذي بدأ العمل فيه لإعادة إعمار المطار".

وأضاف الزيدي أن "إدارة المحافظة كانت جادة في العمل على تنفيذ هذا المشروع، ولولا اصرارها لما انتهت العراقيل والمشاكل التي كانت تواجه هذا المشروع الذي سيكون أهم مشاريع إعادة الإعمار على مدى السنوات الماضية"، مؤكدا أنه "سيجعل للموصل نافذة على العالم من خلال مطار دولي وفق المواصفات العالمية".

وأظهرت صور تداولتها مواقع ووسائل إعلام حادث تخريب متعمد لحجر الأساس الذي وضعه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم 10 آب 2022.