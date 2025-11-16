مدير مجاري نينوى يطمئن: تصريف مياه الأمطار خلال ساعات

شفق نيوز- نينوى

أكد مدير مجاري نينوى محمود يونس فرج، يوم الأحد، أن فرق المديرية تمكنت من تصريف مياه الأمطار التي أغرقت عدداً من شوارع الموصل خلال الساعات الماضية، مبيناً أن كمية الأمطار التي هطلت تجاوزت ثلاثين مليمتراً خلال اثنتي عشرة ساعة، وهو ما تسبب بتجمعات مائية واسعة قبل السيطرة عليها.

وأوضح فرج، لوكالة شفق نيوز، أن موجة الأمطار الأخيرة رافقتها سيولاً كبيرة قادمة من خارج المدينة، ما أدى إلى انقلاب الأودية الطبيعية ودخول كميات إضافية من المياه إلى الأحياء السكنية، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ باشرت أعمال السحب منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم.

وأضاف أن اختناقات عدة ظهرت نتيجة انسداد فتحات التصريف بالنفايات التي رماها بعض المواطنين داخل المناهل، الأمر الذي أعاق عمليات السحب في بدايتها، مؤكداً أن الفرق الهندسية أعادت فتح جميع الخطوط المغلقة وتمكنت من إعادة الانسيابية إلى معظم الشوارع.

وأشار مدير مجاري نينوى، إلى أن المديرية مستمرة في حالة الاستنفار الكامل لمتابعة أي تجمعات جديدة، داعياً الأهالي إلى التعاون وعدم رمي المخلفات في شبكات الصرف حفاظاً على جاهزية المنظومة خلال موجات الأمطار المقبلة.

وكان رئيس الحكومة المحلية في نينوى عبد القادر الدخيل، قد قرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد في جميع مدارس المحافظة وذلك بسبب غزارة الأمطار، عازياً ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الكوادر الخدمية في دائرتي البلدية والمجاري لمعالجة الفيضانات التي شهدتها الأودية والشوارع.