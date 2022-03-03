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مدير عام يستأجر طائرة خاصة "فارغة" بمبلغ 15 ألف دولار.. وثيقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-03T11:42:59+0000
مدير عام يستأجر طائرة خاصة "فارغة" بمبلغ 15 ألف دولار.. وثيقة

 شفق نيوز/  أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن الخطوط الجوية العراقية نشرت، اليوم الخميس، أن مديراً عاماً في وزارة النقل إستأجر طائرة خاصة بمبلغ 15 ألف دولار لتقله من البصرة جنوبي البلاد، الى العاصمة بغداد.

وبحسب النائب مصطفى جبار سند، الذي نشر الوثيقة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي،  فأن الوثيقة جاءت بعد توجيهه كتاب رسمي الى وزارة النقل حول تفاصيل استئجار طائرة خاصة لاحد المديرين العامين في الوزارة.

وأوضح سند أن الطائرة ( CRJ )  اتجهت من العاصمة بغداد الى البصرة أقصى جنوبي العراق (فارغة)، وعادت من البصرة الى بغداد بشخص واحد، مؤكداً أن الاوليات وصلت بشكل رسمي.

ولم يشير النائب سند إلى طبيعة الاجراءات المقرر اتخاذها ازاء ذلك، وما إن كان إجراء  طبيعي من صلاحية المسؤولين في الوزارة، أو أن المدير العام قد استأجر الطائرة من ماله الخاص.

 

 

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