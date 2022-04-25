مدير صحة ذي قار يلجأ إلى الشرطة بعد اقتحام مكتبه من قبل متظاهرين

شفق نيوز/ اقتحم عدد من المتظاهرين، يوم الإثنين، مكتب مدير عام صحة ذي قار جعفر العبودي احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة طبيا في المراكز الصحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا العبودي بتقديم استقالته من منصبه.

واوضح مراسلنا ان مدير عام الصحة لجأ لمبنى قيادة الشرطة لغرض تقديم شكوى ضد المقتحمين، مطالبا باعتقالهم.

يذكر أن محتجين غاضبين أجبروا مدير صحة ذي قار عبد الحسين الجابري على تقديم استقالته بتاريخ 3 حزيران 2020، أمام كاميرات الهواتف بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو مصورة.

وقام محتجون غاضبون باقتحام مديرية صحة ذي قار والدخول إلى المكتب الشخصي لمدير عام الصحة لاجباره على الاستقالة.