مدير صحة ذي قار يستقيل من منصبه على خلفية اقتحام مكتبه

شفق نيوز/ قدم مدير عام صحة ذي قار جعفر ناصر اليوم الخميس، استقالته من منصبه على خلفية اقتحام مكتبه من متظاهرين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "مجموعة أشخاص، ادعوا انهم متظاهرين اقتحموا مكتب مدير عام صحة ذي قار، جعفر ناصر، وقاموا بالتهجم عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية"، لافتا إلى أن "مدير عام الصحة غادر الدائرة تحت الحماية الامنية".

وبين مراسلنا، ان "ناصر بعد واقعة الاقتحام؛ قدم استقالة من منصبه لوزارة الصحة، فيما كشفت مصادر امنية اعتقال أحد المهاجمين لمكتب المدير العام ونقله لقيادة شرطة المحافظة".