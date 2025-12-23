مدير صحة ذي قار يتغيب عن جلسة استجوابه والمجلس يبت بأمره الأسبوع المقبل

شفق نيوز- ذي قار

أفاد رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الثلاثاء، بأن مدير عام الصحة، راشد نجم، لم يحضر جلسة الاستجواب التي عقدها المجلس، متذرعاً بكتاب رسمي صادر عن وزارة الصحة.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن مدير عام الصحة برر عدم حضوره بكتاب من وزارة الصحة يشير إلى أن دائرة صحة ذي قار تُعد دائرة مركزية ولا تخضع لرقابة مجلس المحافظة.

وأوضح أن مجلس المحافظة مضى بعقد الجلسة، حيث جرى تلاوة أسئلة الاستجواب داخل قاعة المجلس رغم عدم حضور مدير عام الصحة، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

وبيّن الخفاجي أن الجلسة المقبلة ستُخصص للتصويت على القناعة من عدمها بمدير عام الصحة، وعلى ضوء ذلك سيتقرر بقاؤه في منصبه أو إعفائه.