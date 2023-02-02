مدير جديد للهجرة والمهجرين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في مديرية الهجرة والمهجرين بديالى، اليوم الخميس، بتعيين مدير جديد لها، خلفا لمسؤولة سابقة تجاوز شغلها للمنصب عقدا كاملاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "وزارة الهجرة والمهجرين اصدرت أمراً بتعيين سيف عمر ابراهيم مديراً جديداً لمديرية الهجرة والمهجرين في المحافظة خلفاً للمديرة السابقة ابتهال محسن الدايني".

وأضاف المصدر أن "المدير الجديد باشر مهامه رسمياً"، مشيرا إلى أن "ابتهال محسن الدايني شغلت منصب مديرة الهجرة والمهجرين في ديالى منذ أكثر من 10 سنوات".