مدير آثار كركوك يوضح حقيقة "الجرة الأثرية"

شفق نيوز- كركوك

أكد مدير آثار وتراث محافظة كركوك رائد عكلة، يوم الأربعاء، أن ما جرى تداوله بشأن العثور على جرة أثرية عمرها خمسة آلاف عام في إحدى قرى المحافظة، "غير دقيق"، مشيرا إلى أن المكان هو موقع أثري مسجل ومتجاوز عليه من قبل أحد المواطنين.

وقال عكلة لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن قام ببناء دار سكنية داخل الرقعة الأثرية في قرية مرزيخة التابعة لناحية شوان، وهو تجاوز واضح على ممتلكات الدولة والمواقع الأثرية"، مبيناً أن "الدائرة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القوانين النافذة".

وأضاف أن "دائرة الآثار حريصة على حماية جميع المواقع الأثرية في المحافظة، ولن تتهاون مع أي محاولات للتجاوز أو الاستيلاء عليها"، مؤكداً أن "القطع الأثرية إن وُجدت تُعامل وفق السياقات الرسمية وتُنقل إلى المتاحف المعتمدة".

وأشار مدير الآثار، إلى أن "كركوك تضم مئات المواقع الأثرية التي تعود لحقب تاريخية مختلفة، وتمثل إرثاً حضارياً للعراق والإنسانية، ما يستوجب على الجميع حمايتها وعدم المساس بها".

وتناقلت وسائل إعلام محلية، خبرا حول عثور مواطن من أهالي قرية مرزيخة التابعة لناحية شوان بمحافظة كركوك، على جرة أثرية في حديقة داره، فيما قررت السلطات توقيفه يومين، ومطالبته بإخلاء المنزل.