مدير بلدية الموصل يستقيل من منصبه والمحافظ يكلف فراس مهند بدلا عنه

شفق نيوز- الموصل

أفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بأن مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو قدّم طلباً إلى محافظ نينوى لإعفائه من مهامه، مشيراً إلى أن المحافظ وافق على طلب الإعفاء وكلف معاون مدير البلدية فراس مهند بتولي مهام المنصب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إن قرار الإعفاء جاء بناءً على طلب رسمي تقدم به الحبو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب الطلب، لافتاً إلى أن تكليف فراس مهند جاء لضمان استمرار سير العمل وعدم تأثر الخدمات البلدية في المدينة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتجه فيه الأوساط الإدارية في المحافظة نحو تغييرات أوسع، مبيناً أن مجلس محافظة نينوى من المؤمل أن يعقد جلسة خلال الأيام المقبلة لبحث حزمة تغييرات إدارية قد تطال نحو 15 إدارة، بينهم مدراء دوائر وأقسام.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، أمس الأحد، عن توجه مجلس المحافظة لإجراء تغييرات إدارية في عدد من مفاصل الدوائر المحلية، في إطار إعادة هيكلة بعض المواقع الإدارية داخل المحافظة.