مدير بلدية البصرة يرد على تسريب "الكلوك": لست ميليشياوياً

شفق نيوز/ رد مدير بلدية البصرة فراس عبد الخالق، اليوم الأربعاء، على تداول مقطع صوتي له، توعد فيه المتغيبين عن العمل بعقوبات صارمة، مستخدماً عبارة "مسدس كلوك ما بي أمان".

وقال عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "رسالتي لم تحمل تهديداً لأحد، بل حذرت من خلالها الفاسدين والمتغيبين عن الدوام الرسمي في مديرية البلدية"، مؤكداً "أنا مهندس ومن عائلة قانونية لا يمكن أن أتحدث بطريقة ميليشياوية".

واستضاف مجلس محافظة البصرة، مدير البلدية بعد انتشار التسريب الصوتي للوقوف على حيثيات الموضوع الذي اثار جدلاً كبيراً.

وبهذا الصدد قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة عماد المطوري للوكالة، إن "الاستضافة جاءت بصفتنا لجنة معنية بأمور البلدية و لابد من الوقوف على تداعيات البصمة الصوتية".

واضاف قائلا، انه "ثبت لدينا أن المدير لم يكن يقصد تهديد أي موظف بل أسيء فهم تصريحه و تأويله في مواقع التواصل الاجتماعي".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي مسرب لمدير بلدية البصرة يتحدث خلاله مع مسؤولي الشعب والقواطع في المديرية ويحذرهم من استمرار غياب الموظفين ويصف نفسه في التحذير بعبارة "مسدس كلوك ما بي أمان".