الداخلية بشأن مشاجرة المنصور: سنحاسب من يثبت تقصيره

شفق نيوز- بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة المشاجرة التي وقعت أمس بين أحد منتسبي المرور وسائق مركبة مدنية، ترافقت مع عملية إلقاء قبض نفذتها عناصر من شرطة النجدة في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وأكد الشمري، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، ضرورة التحقق الدقيق من تفاصيل الحادث واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تقصيره، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بأي سلوك يخرج عن إطار القانون من أي طرف كان.

وفي السياق ذاته، وجّه مدير المرور العام بفتح تحقيق فوري وعاجل بشأن الحادثة، للتأكد من ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.

وأكد أن رجال المرور يؤدون واجباً مهماً في حماية سلامة المواطنين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة احترام المواطنين واعتماد التعامل الإنساني وتعزيز التعاون بين الطرفين بما يضمن تحقيق السلامة المرورية.

وكانت قيادة شرطة بغداد / الكرخ قد أعلنت، أمس الأحد 26 أبريل / نيسان 2026، إلقاء القبض على متهم قالت إنه اعتدى على رجل مرور ومفرزة أمنية في منطقة المنصور.

إلا أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جانباً آخر من الحادثة، بينها دخول منتسب المرور إلى داخل مركبة المواطن والاعتداء عليه، فضلاً عن مشاهد لعملية ضرب مبرح أثناء تنفيذ الاعتقال.

